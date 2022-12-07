Путин наградил орденом Мужества погибшего депутата парламента ДНР

Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего депутата ДНР Пироговой

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества депутата парламента Донецкой народной республики (ДНР) Марии Пироговой, погибшей во время обстрела. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Пирогову наградили посмертно «за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга», говорится в указе.

Пирогова погибла при обстреле Донецка во вторник, 6 декабря — ее опознали родственники. Мария стала депутатом парламента ДНР в 2018 году. Она посещала различные города Донбасса с гуманитарной миссией, а также вела Telegram-канал о помощи пострадавшим в ходе военного конфликта.

24 ноября глава государства наградил орденом Мужества военного корреспондента Семена Пегова. Журналист в ответ написал: «Служу России!»