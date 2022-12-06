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15:43, 6 декабря 2022Россия

Депутат парламента ДНР погибла при обстреле Донецка

Депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка ВСУ 6 декабря
Мария Пирогова

Мария Пирогова. Фото: Народный совет ДНР

Депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что тело Пироговой опознали родственники.

Мария Пирогова стала депутатом парламента ДНР в 2018 году. Посещала различные города Донбасса с гуманитарными миссиями, а также вела Telegram-канал о помощи пострадавшим в ходе военного конфликта.

Ранее стало известно, что в результате обстрела центра Донецка погиб судья Военного суда ДНР Виктор Исаев.

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Алевтина Запольская
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