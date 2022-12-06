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11:47, 6 декабря 2022Россия

Судья Военного суда ДНР погиб при обстреле Донецка

В ДНР сообщили о гибели судьи Военного суда республики при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Судья Военного суда Донецкой народной республики (ДНР) Виктор Исаев погиб при обстреле центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщил Верховный суд ДНР.

Как рассказали в Верховном суде, Исаев впервые был назначен на должность судьи указом главы ДНР в 2018 году.

«Судьи и сотрудники судебной системы, скорбя о коллеге, выражают искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича Исаева», — говорится в сообщении.

5 декабря стало известно о гибели четырех человек при обстреле центра Донецка украинскими войсками. По данным штаба теробороны ДНР, еще три человека получили ранения. Удар по городу был нанесен с применением РСЗО «Град».

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Алевтина Запольская
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