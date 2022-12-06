Судья Военного суда ДНР погиб при обстреле Донецка

В ДНР сообщили о гибели судьи Военного суда республики при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Судья Военного суда Донецкой народной республики (ДНР) Виктор Исаев погиб при обстреле центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщил Верховный суд ДНР.

Как рассказали в Верховном суде, Исаев впервые был назначен на должность судьи указом главы ДНР в 2018 году.

«Судьи и сотрудники судебной системы, скорбя о коллеге, выражают искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича Исаева», — говорится в сообщении.

5 декабря стало известно о гибели четырех человек при обстреле центра Донецка украинскими войсками. По данным штаба теробороны ДНР, еще три человека получили ранения. Удар по городу был нанесен с применением РСЗО «Град».