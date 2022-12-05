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20:33, 5 декабря 2022Россия

В Донецке четыре человека погибли при обстреле центра города

Тероборона ДНР сообщила о четырех погибших при обстреле ВСУ центра Донецка

В Донецке четыре человека погибли в результате обстрела центра города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

По данным теробороны, еще три мирных жителя получили ранения.

Ранее представительство ДНР в СЦКК зафиксировало несколько обстрелов Ворошиловского и Киевского районов Донецка со стороны украинских войск с применением РСЗО «Град».

5 декабря Минобороны России сообщило о неудачно попытке контратаки ВСУ на южно-донецком направлении. В результате украинские войска были отброшены на исходные позиции.

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Алевтина Запольская
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