Бывший «ангел» Victoria's Secret избавилась от пентхауса в США

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио продала пентхаус в Нью-Йорке неизвестному

Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио избавилась от недвижимости в США. Об этом сообщает Dirt.

Амбросио продала пентхаус, расположенный в Нью-Йорке, в районе Мюррей Хилл (Murray Hill) острова Манхэттен. Изначально модель попросила за него три миллиона долларов, однако впоследствии согласилась расстаться с недвижимостью за 2,75 миллиона долларов (около 171,9 миллиона рублей). Имя покупателя осталось неизвестным. Сама Амбросио приобрела таунхаус примерно 17 лет назад почти за 1,9 миллиона долларов. За время владения объектом она провела в нем капитальный ремонт.

В таунхаусе, расположенном на верхних этажах 29-этажной башни 1984 года постройки, есть две спальни, столько же ванных комнат, а также дополнительный санузел. Кроме того, здесь обустроены просторная терраса с зоной для отдыха на свежем воздухе, балкон, двухуровневая гостиная с камином и кухня. Интерьер выполнен в белых тонах, при этом при декоре использовались элементы светло-серого, синего и голубого цветов. Многие его элементы — ограждение лестницы и некоторые стены — выполнены из стекла. Площадь объекта составляет 148,6 квадратных метра.

В ноябре стало известно о том, что супермодель Жизель Бюндхен приобрела особняк в Серфсайде, пригороде Майами. Сумма сделки, состоявшейся в начале октября, составила 11,5 миллиона долларов.