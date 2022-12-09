Группа «А-Студио» выпустила первый за 12 лет альбом «А'21»

Группа «А-Студио» выпустила новый альбом «А'21». Об этом сообщает KP.RU.

Альбом стал первой пластинкой коллектива, выпущенной за 12 лет. Предыдущий сборник песен под названием «Волны» вышел в 2010-м. В новом альбоме представлено девять композиций. Две из них были записаны совместно с исполнителями Lizi Japaridze и DEEOXID.

Музыканты представят новые песни на концерте 2 апреля 2023 года в клубе 1930 Moscow в Москве. Фанаты также услышат на выступлении главные хиты группы.

Группа «А'Студио» была основана в 1987 году казахским музыкантом Байгали Серкебаевым. Ее участниками в свое время были Сагнай Абдулин, Наджиб Вильданов, Батырхан Шукенов, Полина Гриффис, Баглан Садвакасов, Федор Досумов и другие. В 2005-м к группе в качестве основной вокалистки присоединилась Кети Топурия. Всего в дискографии «А-Студио» насчитывается более 10 альбомов. Среди самых известных песен коллектива — «Улетаю», «Еще люблю», «Так же, как все», «Сердцем к сердцу».

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