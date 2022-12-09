Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:17, 9 декабря 2022Культура

Группа «А-Студио» выпустила первый за 12 лет альбом

Группа «А-Студио» выпустила первый за 12 лет альбом «А'21»

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

Группа «А-Студио» выпустила новый альбом «А'21». Об этом сообщает KP.RU.

Альбом стал первой пластинкой коллектива, выпущенной за 12 лет. Предыдущий сборник песен под названием «Волны» вышел в 2010-м. В новом альбоме представлено девять композиций. Две из них были записаны совместно с исполнителями Lizi Japaridze и DEEOXID.

Музыканты представят новые песни на концерте 2 апреля 2023 года в клубе 1930 Moscow в Москве. Фанаты также услышат на выступлении главные хиты группы.

Группа «А'Студио» была основана в 1987 году казахским музыкантом Байгали Серкебаевым. Ее участниками в свое время были Сагнай Абдулин, Наджиб Вильданов, Батырхан Шукенов, Полина Гриффис, Баглан Садвакасов, Федор Досумов и другие. В 2005-м к группе в качестве основной вокалистки присоединилась Кети Топурия. Всего в дискографии «А-Студио» насчитывается более 10 альбомов. Среди самых известных песен коллектива — «Улетаю», «Еще люблю», «Так же, как все», «Сердцем к сердцу».

Ранее Рианна выпустила первую за шесть лет песню.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Рогозин рассказал о попадании под обстрел ВСУ
Пригожин захотел «взять на поруки» обстрелявшего полицейских под Ростовом
Похитивший сына и попавший с ним в смертельное ДТП россиянин пойдет под суд
Россияне стали реже гасить ипотеку раньше срока
Трех заместителей мэра Одессы обвинили в коррупции
Названа причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным
Сын Эдуарда Артемьева прокомментировал его госпитализацию
Стало известно о состоянии пострадавшего при обрушении дома в Рязани
Врачи обнаружили в ухе пациента сотни шевелящихся личинок
Латвия внесла в черный список уволенного ведущего телеканала «Дождь»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.