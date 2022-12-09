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16:00, 9 декабря 2022Россия

В российском регионе в ДТП со школьным автобусом погибли два человека

В Новгородской области произошло ДТП со школьным автобусом, погибли два человека

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Старорусском районе Новгородской области столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль, в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону, пишет ТАСС.

Там пояснили, что автобус выполнял рейс Залучье — Коровитчино — Черенчицы — Новоселье — Шелгуново. В момент аварии в нем находились 20 человек, из которых 17 — дети.

«Около 15:00 мск на автодороге Старая Русса — ДемянскСольцы вблизи деревни Великое Село Залучского сельского поселения Старорусского района водитель Chevrolet Aveo на извилистом участке дороги, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом ПАЗ», — говорится в сообщении ведомства.

В результате столкновения водитель и пассажир Chevrolet погибли до приезда скорой помощи. Дети не пострадали, на данный момент их забрали родители. Причины ДТП пока неизвестны.

Ранее в подмосковном Орехово-Зуеве в районе поселка Малая Дубна 10 человек пострадали в столкновении пассажирского автобуса и грузового автомобиля КамАЗ. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение безопасной дистанции водителем автобуса.

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Никита Абрамов
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