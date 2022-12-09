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13:35, 9 декабря 2022Россия

10 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом в Подмосковье

В Орехово-Зуеве 10 человек пострадали в столкновении пассажирского автобуса и КамАЗа

В подмосковном Орехово-Зуеве 10 человек пострадали в столкновении пассажирского автобуса и грузового автомобиля КамАЗ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло 9 декабря в районе поселка Малая Дубна. По информации издания, причиной аварии стало нарушение безопасной дистанции водителем автобуса. На кадрах с места события видно, что он врезался в прицеп КамАЗа.

В результате происшествия травмы получили водитель автобуса и девять его пассажиров, сообщил источник издания. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее 16 человек погибли в аварии с участием военного КамАЗа и маршрутки в Шахтерском районе Донецкой народной республики. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса решил совершить обгон, однако не удостоверился в безопасности маневра, что привело к столкновению с грузовиком.

Константин Лысяков
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