В США Бута посчитали не представляющим угрозы для безопасности

CNN: администрация президента США Бута не представляющим угрозы для безопасности страны

Администрация президента США Джо Байдена посчитала россиянина Виктора Бута не представляющим угрозы для безопасности страны. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как стало известно, в ходе стандартной для переговоров по обмену процедуры оценки безопасности власти США пришли к выводу, что в последнее время Бут не был вовлечен в какую-либо незаконную деятельность и не будет представлять угрозы для США в дальнейшем.

Помилованный в США россиянин Виктор Бут прибыл в Москву в ночь на 9 декабря. Процедура его обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошла 8 декабря в Абу-Даби.

Бут был осужден в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Свою вину россиянин не признал.