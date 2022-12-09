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03:40, 9 декабря 2022Мир

В США Бута посчитали не представляющим угрозы для безопасности

CNN: администрация президента США Бута не представляющим угрозы для безопасности страны
Виктор Бут

Виктор Бут. Фото: РИА Новости

Администрация президента США Джо Байдена посчитала россиянина Виктора Бута не представляющим угрозы для безопасности страны. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как стало известно, в ходе стандартной для переговоров по обмену процедуры оценки безопасности власти США пришли к выводу, что в последнее время Бут не был вовлечен в какую-либо незаконную деятельность и не будет представлять угрозы для США в дальнейшем.

Помилованный в США россиянин Виктор Бут прибыл в Москву в ночь на 9 декабря. Процедура его обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошла 8 декабря в Абу-Даби.

Бут был осужден в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Свою вину россиянин не признал.

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Марина Совина
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