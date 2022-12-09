Семья откопала похороненную 10 лет назад родственницу и вывела ее на прогулку

В Доминиканской Республике семья откопала умершую десять лет назад родственницу

В городе Харабакоа, Доминиканская Республика, семья откопала труп похороненной десять лет назад родственницы и вывела ее останки на прогулку. Необычное действо попало на видео, на которое обратили внимание в Daily Mail.

Маргарита Росарио умерла 9 мая 2012 года в возрасте 86 лет. Родственники похоронили ее на кладбище Ла Колония, а спустя десять лет решили перезахоронить тело женщины в другом месте.

Вскрыв могилу, родственники умершей с удивлением обнаружили, что ее тело отлично сохранилось. В некоторых местах скелет все еще покрывала кожа, а на голове покойной сохранилась густая копна волос. После удивительного открытия родные Росарио сразу же отправились на поиски новой ночной рубашки для почившей родственницы.

На кадрах видно, как мужчина придерживает труп сзади, а женщина застегивает ночную рубашку. За кадром слышно, как кто-то подмечает, что Росарио совсем не изменилась. Родные предположили, что Маргарита так хорошо сохранилась, потому что при жизни она была доброй и всегда помогала родственникам и соседям.

По словам сотрудника кладбища Антонио Абреу, за 13 лет работы он ни разу не сталкивался с подобным. Коронер Харабакоа Рафаэль Домингес добавил, что в городе был похожий случай в 2007 году, когда эксгумировали труп другого местного жителя. Домингес назвал случившееся «спонтанной мумификацией».

Ранее сообщалось, что в Китае семья выкопала труп умершей 12 лет назад дочери и выдала ее замуж за мертвеца. Китайская традиция женить не имевших пары при жизни мертвецов насчитывает тысячи лет.