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Семья выкопала труп умершей 12 лет назад дочери и выдала ее замуж за мертвеца

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Скриншот видео: Orient Today

Семья в Китае выкопала труп дочери, умершей 12 лет назад, и продала его в качестве невесты на «свадьбу призраков» за 80 тысяч юаней (890 тысяч рублей). Об этом сообщает Orient Today.

Китайская традиция женить не имевших пары при жизни мертвецов насчитывает тысячи лет. По поверьям, благодаря этому обряду люди будут не одиноки в загробной жизни, а их родственникам на земле будет сопутствовать удача.

Сообщается, что женщина наложила на себя руки в 2008 году после ссоры с мужем. Его семья потратила большую сумму денег, чтобы устроить ей пышные похороны и положить в ее гроб золотые украшения. В ноябре 2020 года они обнаружили, что тело и драгоценности были украдены из могилы.

Выяснилось, что это сделали ее родственники. Они продали дочь семье неженатого мужчины, который погиб в автокатастрофе. 23 ноября семьи провели церемонию, похоронив мужчину и женщину вместе.

По словам живого супруга, родители его жены были недовольны тем, что ее похоронили отдельно от семейных могил. По поверьям китайцев, одинокая могила человека сулит его родственникам неудачи.

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