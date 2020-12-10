Невесту стали преследовать призраки из-за платья из заброшенного города

Американка пожаловалась на необъяснимые события, с которыми она столкнулась, когда нашла в заброшенном городе-призраке свадебное платье. Об этом пишет Seven News.

Женщина изложила историю своего платья в Facebook. По ее словам, во время похода по штату Вашингтон она и ее жених забрели в заброшенный городок времен Золотой лихорадки. Платье лежало в руинах одного из коттеджей. «Честно говоря, оно напугало меня, — признается она. — И в то же время было что-то в его бесплотной красоте, умолявшее взять его с собой».

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Американка не устояла и принесла платье домой. Проблемы начались примерно через неделю. Сначала ее кошка перестала сидеть на подоконнике, как обычно, и целыми днями пряталась под кроватью. «По дому стали двигаться вещи, — утверждает женщина. — Сперва мелочи вроде носка или двери шкафа, которая утром оказывалась открыта, хотя я точно помню, что вечером закрывала ее. Затем кошачью миску швырнуло об стену с такой силой, что с полки посыпались вещи». По ночам ее преследовал запах тухлых яиц и гари, а у окон и дверей роились мухи.

Так продолжалось, пока ее будущая свекровь не забрала платье, чтобы почистить и подшить. «На те два месяца, пока оно было у нее, в доме воцарилось спокойствие», — говорит женщина. Зато на странную «энергию», якобы окружающую платье из города-призрака, обратила внимание мать ее жениха. Она не стала его чистить и посоветовала отказаться от идеи пойти в нем под венец. Женщина последовала ее совету и решила продать платье в интернете за 600 долларов (44 тысячи рублей).

Пользователи Facebook встретили объявление о продаже в штыки. «Это не твое платье, — написал кто-то в комментариях. — Тебе следует вернуться в тот заброшенный город и оставить его там. Так было бы правильнее». «Будешь знать, как воровать свадебные платья из городов-призраков», — прокомментировал другой. «Сожги его и брось пепел в реку», — посоветовал третий.

В апреле сообщалось, что американец купил заброшенный шахтерский город Серро-Гордо и провел карантин там. Он находился в полной изоляции несколько месяцев.