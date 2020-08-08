Пожарные столкнулись с необъяснимым явлением и задумались о высших силах

Аргентинские пожарные столкнулись с необъяснимым явлением во время вызова в провинции Санта-Фе. Об этом сообщает Daily Star.

Они приехали тушить загоревшиеся пастбища местных фермеров. Пламя стремительно распространялось и могло перекинуться на лес и постройки. Бригада под руководством Германа Чекки несколько часов боролась с огнем. Когда пожар удалось ликвидировать, посреди выжженного поля они обнаружили нетронутый участок земли, в центре которого находился памятник погибшей девочке.

Причину возгорания специалистам установить не удалось, однако, по их словам, такие явления не редкость для местного климата. Также невыясненным остается происхождение нетронутого во время пожара участка. Чекки, проработавший пожарным более 25 лет, признался, что никогда не сталкивался с подобным. «Я не особо верующий человек, но посмотрите на это: поле полностью сожжено, а вокруг святыни все цело», — удивился он.

Выяснилось, что мемориал в форме яслей с христианским крестом на вершине установил местный житель Хьюго в память о 13-летней дочери, разбившейся в 1997 году в автокатастрофе. По его мнению, святыня уцелела только потому, что его дочь не забыта. «Было огромное пламя, а это место огонь не тронул. Это впечатляет. Я верю и знаю, что Бог позаботился о моей святыне. Это доказывает, что Бог здесь», — заключил аргентинец.

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