Пожарных раскритиковали за групповой снимок у горящего дома

Пожарные американского города Детройт, штат Мичиган, сделали новогоднюю фотографию рядом с горящим домом. Как сообщает «Би-би-си», снимок был опубликован на странице пожарной части в Facebook, однако затем удален.

«Бригада поймала момент, чтобы сделать новогоднее селфи!», — сказано в подписи к снимку. Как уточнил представитель городской администрации, в горевшем доме никто не жил, а пожарные решили сделать групповой снимок на память, поскольку один из них уходил на пенсию.

Комиссар пожарной службы Детройта Эрик Джон назвал такие фотографии неуместными и непрофессиональными, а также заявил, что инцидент будет расследован. Пользователи Facebook также раскритиковали снимок, после чего его удалили.

Ранее сообщалось о критике сержанта британской полиции Лианны Карр (Leanne Carr), которая опубликовала откровенные фотографии во время больничного. Девушка показала снимки на пляже в Таиланде и на Кипре, из-за чего ее обвинили в том, что она тратит деньги налогоплательщиков на «шикарный образ жизни».

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