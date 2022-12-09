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00:30, 9 декабря 2022Наука и техника

В Гренландии обнаружили древнейшую ДНК

Nature: в Гренландии обнаружили фрагменты ДНК возрастом два миллиона лет

Фото: CDC / Unsplash

Ученые Копенгагенского университета (Дания) впервые идентифицировали ДНК возрастом два миллиона лет. Фрагменты генетического материала, которые обнаружили в отложениях на севере Гренландии, оказались на миллион лет старше, чем ДНК, взятая из костей сибирского мамонта и удерживающая предыдущий рекорд. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Древние образцы ДНК были выделены из осадочных отложений формации Кап-Копенгаген в Северной Гренландии, датируемой примерно двумя миллионами лет назад. В это время климат полярных регионов был довольно теплым со средними температурами на 11-19 градусов Цельсия выше современных значений, что подобно прогнозируемым климатическим изменениям из-за глобального потепления. Однако биологические сообщества, населяющие Арктику в это время, остаются малоизученными из-за редкости окаменелостей.

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Анализ генетического материала показал, что в ней присутствует ДНК зайцев, северных оленей, грызунов и гусей, которые являются предками их современных и позднеплейстоценовых родственников. Присутствие морских видов, включая мечехвостов и зеленые водоросли, подтверждают, что в то время климат был более теплым, чем сегодня. В целом, бореальные регионы занимала обширная лесная экосистема со смешанной растительностью, в том числе тополями, березами и туями, а также арктическими и бореальными кустарниками и травами.

Результаты показывают, что полярные экосистемы были гораздо более продуктивными, чем считалось ранее, поэтому требуется пересмотр предыдущих реконструкций, основанных на скудных окаменелостях животных. При этом реконструированная в новом исследовании экосистема не имеет современного аналога, поскольку ни одно известное растительное сообщество не включает ряд таксонов, представленных во многих образцах макрофоссилий и ДНК из Кап-Копенгагена.

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Александр Еникеев
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