До пожара в ТЦ «Мега Химки» в OBI отключили датчики дыма

Mash: в сгоревшем OBI в «Меге» до пожара отключили датчики дыма из-за сварочных работ

В гипермаркете OBI торгового центра «Мега Химки» под Москвой, который сгорел дотла, до пожара выключили датчики дыма. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его данным, датчики отключили для проведения сварочных работ, чтобы они не реагировали на сварку и не отвлекали от процесса. Когда начался пожар, его пытались потушить двумя огнетушителями и ведром с водой.

По словам сотрудников гипермаркета, датчики дыма отключают часто при проведении работ с выделением дыма. До пожара процесс отключения датчиков прошел по правилам — для этого были поданы заявки и и пройдены все необходимые процедуры.

«Сварщики, которые, предварительно, стали виновниками пожара, пытались самостоятельно потушить возгорание. Из-за этого было упущено время и пожар быстро развился», — подтвердил источник ТАСС данные Mash.