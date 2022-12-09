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13:28, 9 декабря 2022Россия

До пожара в ТЦ «Мега Химки» в OBI отключили датчики дыма

Mash: в сгоревшем OBI в «Меге» до пожара отключили датчики дыма из-за сварочных работ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В гипермаркете OBI торгового центра «Мега Химки» под Москвой, который сгорел дотла, до пожара выключили датчики дыма. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его данным, датчики отключили для проведения сварочных работ, чтобы они не реагировали на сварку и не отвлекали от процесса. Когда начался пожар, его пытались потушить двумя огнетушителями и ведром с водой.

По словам сотрудников гипермаркета, датчики дыма отключают часто при проведении работ с выделением дыма. До пожара процесс отключения датчиков прошел по правилам — для этого были поданы заявки и и пройдены все необходимые процедуры.

«Сварщики, которые, предварительно, стали виновниками пожара, пытались самостоятельно потушить возгорание. Из-за этого было упущено время и пожар быстро развился», — подтвердил источник ТАСС данные Mash.

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Анастасия Шейкина
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