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10:35, 9 декабря 2022Россия

МЧС назвало причину пожара в ТЦ «Мега Химки»

МЧС назвало нарушение правил при сварочных работах причиной пожара в ТЦ «Мега Химки»
СюжетПожар в Подмосковье

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Причиной пожара в торговом центре «Мега Химки» стало нарушение правил при сварочных работах. Об этом сообщили МЧС, передает ТАСС.

Ранее в качестве причин случившегося рассматривались короткое замыкание, неисправность оборудования и нарушения во время работ.

В МЧС уточнили, что в последнее время не инспектировало строительный гипермаркет OBI, где начался пожар, из-за моратория на проверки бизнеса.

Пожар в торговом центре на Ленинградском шоссе в Подмосковье начался рано утром в пятницу, 9 декабря. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, очевидцы сообщали о мощном взрыве при пожаре и публиковали его кадры. В результате строительный гипермаркет почти полностью выгорел, но пожар не распространился на другие части ТЦ. Погиб охранник ТЦ.

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Анастасия Шейкина
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