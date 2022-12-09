Правительство направит более семи миллиардов рублей на зарплаты медикам

Правительство России направит дополнительно 7,4 млрд руб. на зарплаты медикам в 2023 году

На зарплаты российским медицинским работникам в 2023 году будет направлено дополнительно 7,4 миллиарда рублей. Такая информация появилась в Telegram-канале правительства РФ.

«Средства распределят между бюджетами территориальных фондов ОМС», — говорится в сообщении кабмина и уточняется, что подобное решение по финансированию было принято, исходя из прогноза по приросту численности медиков в следующем году. Ожидается, что в 2023-м в учреждения здравоохранения придут работать еще более 18 тысяч врачей и 20 тысяч среднего медперсонала.

7 декабря вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что со следующего года российские врачи ежемесячно будут получать надбавку к заработной плате. Врачам первичного звена начнут дополнительно выплачивать 14,5 тысячи рублей каждый месяц, врачам скорой помощи — 11,5 тысячи. Самая большая надбавка ожидает врачей центральных районных и районных больниц — плюс 18,5 тысячи рублей к зарплате ежемесячно.

Ранее повышение зарплат медиков анонсировал президент страны Владимир Путин. Он заявил, что финансово поддержать медиков необходимо именно сейчас, и откладывать это в долгий ящик не стоит. Президент поручил правительству подготовить соответствующие предложения, отметив, что дополнительные выплаты должны начать начислять прямо с 1 января следующего года.