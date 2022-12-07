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20:05, 7 декабря 2022Экономика

Названы суммы надбавок к зарплатам врачей в России

Вице-премьер Голикова: ряд медиков получат дополнительные выплаты от 4,5 до 18,5 тыс. руб.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российские врачи с 2023 года ежемесячно будут получать надбавку к заработной плате, суммы надбавок медработникам в зависимости от рода их деятельности назвала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Ее слова передает ТАСС.

Так, врачи первичного звена будут дополнительно получать 14,5 тысячи рублей каждый месяц, врачи скорой помощи — 11,5 тысячи. Самая большая надбавка ожидает врачей центральных районных и районных больниц — плюс 18,5 тысячи рублей к зарплате ежемесячно.

Средний медицинский персонал центральных районных и районных больниц будет получать дополнительно 8 тысяч рублей, зарплата среднего медперсонала первичного звена вырастет на 6,5 тысячи. Фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи поднимут зарплаты на 7 тысяч рублей, а младшему медперсоналу — на 4 тысячи. Также ежемесячную доплату в размере 4,5 тысячи рублей получат фельдшеры скорой помощи, принимающие вызовы.

В общей сложности надбавки к зарплате коснутся 379 тысяч врачей, 725 тысяч среднего медицинского персонала и около 65 тысяч младшего медицинского персонала. На эти цели в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) предусмотрено 152,4 миллиарда рублей.

Ранее повышение зарплат медиков анонсировал президент страны Владимир Путин. Он заявил, что финансово поддержать медиков необходимо именно сейчас, и откладывать это в долгий ящик не стоит. Президент поручил правительству подготовить соответствующие предложения, отметив, что дополнительные выплаты должны начать начислять прямо с 1 января следующего года.

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Мария Грушко
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