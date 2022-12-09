Россиянам предложат добровольно откладывать деньги

Минфин России начал разработку добровольной программы долгосрочных сбережений граждан

Россияне могут начать получать дополнительный доход к госвыплатам после выхода на пенсию или, в случае особых жизненных ситуаций, до момента назначения пенсии — соответствующую программу привлечения граждан на финансовый рынок разрабатывает Министерство финансов страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минфине указали, что добровольная программа долгосрочных сбережений направлена на повышение благосостояния россиян. Гражданам предложат вкладывать деньги в облигации федерального займа (ОФЗ), инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги. Новый проект предусматривает страхование внесенных средств со стороны государства на сумму 2,8 миллиона рублей.

Программа разрабатывается в рамках стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года. Для реализации проекта власти планируют разработать специальное законодательство, подчеркнули в Минфине.

Глава ведомства Антон Силуанов рассказал о ряде инструментов, при помощи которых россияне смогут сохранить или приумножить свои сбережения. Например, государство будет предлагать гражданам формы участия на рынке с использованием индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), Силуанов отметил, что с помощью данного инструмента россияне могут рассчитывать на большую доходность, чем на депозите в банке. Для тех граждан, которые хотят откладывать деньги «гарантированно, с доходностями на долгую перспективу», разрабатывается особый инструмент, однако детали пока не известны.

Проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года, доработанной с учетом изменившейся ситуации, был внесен в правительство 2 декабря. В рамках программы также планируется внедрение механизма лизинга жилья, предусматривающего аренду квартир с последующим выкупом в качестве альтернативы ипотеки. В Минфине подтвердили информацию.