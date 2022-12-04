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04:09, 4 декабря 2022Среда обитания

Минфин России предложил альтернативу ипотеке

РБК: Минфин России предложил развивать лизинг жилья в качестве альтернативы ипотеке

Фото: агентство «Москва»

Власти России планируют внедрить механизм лизинга жилья, предусматривающий аренду квартир с последующим выкупом в качестве альтернативы ипотеки. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года, подлинность документа подтвердил изданию источник на финансовом рынке.

В Минфине газете также подтвердили эти планы. Ведомство предлагает прорабатывать развитие рынка лизинга жилья, предусматривающего в том числе возможность поэтапного приобретения недвижимости в собственность с условием аренды невыкупленной части. Этот механизм вместе с развитием рынка аренды будет способствовать повышению доступности жилья, пояснили в министерстве.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка в беседе с изданием уточнила, что покупать жилье с помощью лизинга в России разрешено с 2011 года, однако этот инструмент пока не получил широкого распространения.

Ранее россиянам назвали лизинг в качестве альтернативы ипотеке. Лизинговая компания приобретает объект недвижимости, заключая трехсторонний договор. Покупатель обязан в течение установленного срока выкупить квартиру — как и в случае с ипотекой, он вносит первоначальный взнос и выплачивает оставшуюся стоимость объекта частями. При этом договор официально фиксируется в Росреестре.

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Марина Совина
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