Путин ответил на вопрос о доверии военкорам фразой «только мне можно верить»

Президент Путин о доверии к Минобороны: верить никому нельзя, только мне можно

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, можно ли доверять военкорам или Министерству обороны России, сказал, что верить можно только ему. Трансляция выступления главы государства доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Верить никому нельзя. Только мне можно доверять», — ответил президент на вопрос журналистки, можно ли доверять военным корреспондентам или отчетам Минобороны.

Он также отметил, что Кремль регулярно работает с Минобороны, практически «каждый день обсуждая вопросы».

Ранее Путин заявил, что в настоящее время речи о дополнительной мобилизации не идет. По его словам, факторов для возобновления мобилизации в стране нет. «Нет таких факторов сегодня не просматривается», — подчеркнул он.

24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).