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17:02, 9 декабря 2022Россия

Путин ответил на вопрос о доверии военкорам фразой «только мне можно верить»

Президент Путин о доверии к Минобороны: верить никому нельзя, только мне можно

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, можно ли доверять военкорам или Министерству обороны России, сказал, что верить можно только ему. Трансляция выступления главы государства доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Верить никому нельзя. Только мне можно доверять», — ответил президент на вопрос журналистки, можно ли доверять военным корреспондентам или отчетам Минобороны.

Он также отметил, что Кремль регулярно работает с Минобороны, практически «каждый день обсуждая вопросы».

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Ранее Путин заявил, что в настоящее время речи о дополнительной мобилизации не идет. По его словам, факторов для возобновления мобилизации в стране нет. «Нет таких факторов сегодня не просматривается», — подчеркнул он.

24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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