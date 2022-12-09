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16:30, 9 декабря 2022Силовые структуры

Защита экс-депутата Яшина оспорит приговор суда по делу о дискредитации армии

Защита экс-депутата Ильи Яшина заявила о намерении оспорить приговор

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Сторона защиты намерена оспаривать решение суда о признании бывшего муниципального депутата Ильи Яшина (внесен в реестр физлиц-иностранных агентов) виновным в распространении ложной информации об армии России. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает РИА Новости.

Адвокат экс-депутата Мария Эйсмонт заявила, что приговор суда будет обжалован во всех инстанциях.

Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии, а также запретил на протяжении четырех лет после отбывания наказания заниматься администрированием сайтов в интернете. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России в отношении Яшина было заведено 13 июля. Свою вину он не признал.

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Илона Палей
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Защита экс-депутата Яшина оспорит приговор суда по делу о дискредитации армии
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