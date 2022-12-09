Россиянам подсказали способы преодолеть комплексы и страхи в постели

Сексолог Сафина посоветовала реже смотреть порно, чтобы преодолеть комплексы в постели

Чтобы преодолеть комплексы в сексе, нужно реже смотреть порно и обязательно обсуждать свои тревоги с партнером, посоветовала Риналия Сафина, сексолог, психолог Центра Secrets в Санкт-Петербурге. Некоторые другие способы справиться со страхами в постели она подсказала россиянам в ходе беседы с «Лентой.ру».

Сафина уверена, комплексы относительно интимной сферы жизни есть у многих людей. Мужчины чаще всего беспокоятся о размере полового члена и о том, приятно ли партнерше во время секса, а женщины — о том, как они выглядят в той или иной позе и насколько хороши их сексуальные навыки. Однако, по мнению сексолога, у лишних мыслей во время секса есть один серьезный побочный эффект: они только отвлекают и мешают, но и сильно притупляют чувствительность и наслаждение от самого процесса.

Если мозг занят обработкой ненужной информации, качественно погрузиться в процесс расслабления и удовольствия во время полового акта не получится. И речи про оргазмы в данном случае даже идти не может! Риналия Сафина Сексолог, психолог Центра Secrets в Санкт-Петербурге

Чтобы справиться со страхами и комплексами в постели, сначала важно понять, почему они появились, продолжила Сафина. Спровоцировать неуверенность могут колкие замечания от партнера, знакомых или родственника. В не самые лестные слова относительно собственной внешности очень легко поверить. И если человек принимает их на свой счет, они превращаются в комплексы, предупредила сексолог.

Для проработки подобных негативных установок Сафина рекомендовала взять на вооружение предельно простую и действенную практику.

Вам нужно выписать 10 негативных установок относительно своей внешности. Прочитать их вслух, а после перечеркнуть раз 200! Чтобы ни от одной буквы не осталось и следа! Вторая часть этой практики заключается в составлении новых 10 положительных установок относительно своей внешности. Их нужно повесить на зеркало и повторять в течение 10 следующих дней. Эта практика восхитительно влияет на повышение самооценки Риналия Сафина Сексолог, психолог Центра Secrets в Санкт-Петербурге

Также сильно влияет на самооценку людей в постели порноиндустрия. Сафина отметила, что фильмы для взрослых в большинстве случаев негативно отражаются именно на мужчинах. Порноактеры обычно не обделены размером полового органа, и любой мужчина со средним размером пениса при просмотре видео хотя бы раз ловил себя на мысли: «У меня такой маленький по сравнению с ним!» И если эта мимолетная мысль будет возникать часто, она может перерасти в негативную установку.

По словам сексолога, еще один побочный эффект от увлечения порно — высокие ожидания от партнера в сексуальной сфере. Она рекомендовала не путать жизнь и фильмы для взрослых, чтобы избежать разочарования.

После того, как вы признали наличие у себя комплексов и страхов в постели и поняли, откуда у них «растут ноги», обсудите эту проблему с партнером. Чаще всего недостаток, который вам кажется глобальным, партнер не замечает вовсе. А после этого задайте себе вопрос: «Зачем я отвлекаюсь на эту назойливую мысль во время секса?» Ответ вы найдете вряд ли. Потому можете смело сказать себе: «Я подумаю об этом, но попозже» и постарайтесь получить удовольствие Риналия Сафина Сексолог, психолог Центра Secrets в Санкт-Петербурге

Ранее сексолог Несс Купер объяснила важность разговоров во время секса. По ее мнению, интимные разговоры могут провоцировать выделение гормонов хорошего настроения, таких как дофамин и окситоцин, которые помогают еще больше сблизиться с партнером.