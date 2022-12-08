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07:11, 8 декабря 2022Забота о себе

Сексолог объяснила важность разговоров во время секса

Сексолог Несс Купер объяснила парам важность разговора во время секса

Фото: We-Vibe Toys / Reuters

Нет ничего хуже секса в полной тишине, считает сексолог Несс Купер. Она объяснила важность разговоров во время секса и дала советы парам в материале для Metro.

По словам Купер, сексуальное желание и возбуждение возникают в мозге, поэтому важно правильно его стимулировать. «Сексуальные разговоры может провоцировать выделение гормонов хорошего настроения, таких как дофамин и окситоцин, которые не только возбуждают нас, но и помогают еще больше сблизиться с сексуальными партнерами. Также выделяется тестостерон, стимулирующий возбуждение и оргазм», — пояснила она.

Тем, кто желает разнообразить секс и сделать его более чувственным, она предлагает поэкспериментировать с разговорами, чтобы определить, какие слова лучше подходят. Она убеждена, что одни и те же фразы могут быть возбуждающими для одного человека и отталкивающими для другого.

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«Убедитесь, что все происходит по обоюдному согласию, если партнеру неприятны определенные слова и выражения, откажитесь от них», — посоветовала Купер. Чтобы преодолеть стыд, сексолог предлагает начать с похвалы. По ее словам, женщинам и мужчинам, которые предпочитают следовать за партнером в сексе, может быть приятно услышать от него фразу «хорошая девочка» или «хороший мальчик».

В заключении Несс сказала, что люди, которые не боятся открыться партнеру и рассказать о своих страхах и желаниях, чаще испытывают удовольствие от секса.

Ранее сообщалось, что сексолог Несс Купер рассказала, как признаться партнеру в том, что его поцелуи неумелые или просто не нравятся. Может быть, человека нужно просто направить в нужное русло. Расскажите ему, какие поцелуи вам нравятся, с языком или без, аккуратные или страстные», — предложила она.

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Алиса Дмитриева
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