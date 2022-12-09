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12:08, 9 декабря 2022Путешествия

В фешенебельном отеле на территории дворца в Турции произошел пожар

DHA: в отеле Çırağan Palace Kempinski в Стамбуле произошел пожар
СюжетПожары в Турции:

Кадр: Demirören Haber Ajansı / YouTube

В фешенебельной гостинице в центре Стамбула произошел пожар. Об этом сообщает турецкое агентство DHA.

Отмечается, что пламя разгорелось на четвертом этаже отеля Çırağan Palace Kempinski, расположенном на территории дворца Чираган в районе Бешикташ на берегу Босфора.

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По данным агентства, на место происшествия прибыли пожарные, продолжается эвакуация населения. Одного пострадавшего доставили в больницу на скорой помощи.

Ранее в ноябре на улице Истикляль в Стамбуле произошел сильный взрыв, в результате которого пострадали свыше 80 человек и погибли шестеро. Сотрудники Управления безопасности города задержали подозреваемого.

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Фариза Бацазова
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