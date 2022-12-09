В фешенебельном отеле на территории дворца в Турции произошел пожар
DHA: в отеле Çırağan Palace Kempinski в Стамбуле произошел пожарСюжетПожары в Турции:
В фешенебельной гостинице в центре Стамбула произошел пожар. Об этом сообщает турецкое агентство DHA.
Отмечается, что пламя разгорелось на четвертом этаже отеля Çırağan Palace Kempinski, расположенном на территории дворца Чираган в районе Бешикташ на берегу Босфора.
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По данным агентства, на место происшествия прибыли пожарные, продолжается эвакуация населения. Одного пострадавшего доставили в больницу на скорой помощи.
Ранее в ноябре на улице Истикляль в Стамбуле произошел сильный взрыв, в результате которого пострадали свыше 80 человек и погибли шестеро. Сотрудники Управления безопасности города задержали подозреваемого.