В фешенебельном отеле на территории дворца в Турции произошел пожар

DHA: в отеле Çırağan Palace Kempinski в Стамбуле произошел пожар

В фешенебельной гостинице в центре Стамбула произошел пожар. Об этом сообщает турецкое агентство DHA.

Отмечается, что пламя разгорелось на четвертом этаже отеля Çırağan Palace Kempinski, расположенном на территории дворца Чираган в районе Бешикташ на берегу Босфора.

По данным агентства, на место происшествия прибыли пожарные, продолжается эвакуация населения. Одного пострадавшего доставили в больницу на скорой помощи.

Ранее в ноябре на улице Истикляль в Стамбуле произошел сильный взрыв, в результате которого пострадали свыше 80 человек и погибли шестеро. Сотрудники Управления безопасности города задержали подозреваемого.