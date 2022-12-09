В США потребовали заблокировать сделку между Microsoft и Activision

FTC потребовала заблокировать сделку Microsoft и Activision Blizzard на 69 млрд долларов

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) призвала заблокировать заявку компании Microsoft на покупку издателя игр Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов. Об этом говорится на сайте ФТК.

Регулятор опасается, что в результате сделки у новых владельцев получит право отказывать конкурентам в доступе к игровому контенту. В свою очередь, это приведет к проблемам с конкуренцией на игровом рынке. «Microsoft уже показала, что может и будет отказывать в своем контенте игровым конкурентам», — отметила директор по конкуренции FTC Холли Ведова.

Студии Activision Blizzard принадлежат права на такие игровые франшизы, как Call of Duty, Warcraft, Overwatch и Diablo. В настоящий момент компания придерживается стратегии предложения своих игр на различных устройствах независимо от производителя. Однако, опасаются в FTC, в случае совершения сделки эта политика может измениться.

Ранее представители японской компании Sony заявили о недопустимости сделки Microsoft и Activision Blizzard. В записке на сайте Управления по конкуренции и рынкам Великобритании они указали, что могут потерять возможность выпускать игры линейки Call of Duty на PS в 2027 году.