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10:23, 25 ноября 2022Наука и техника

Раскрыты сроки выхода PlayStation 6

Eurogamer: Sony выпустит консоль PlayStation 6 в 2027 году

Фото: Mike Blake / Reuters

В документах Sony обнаружили сроки выхода игровой консоли следующего поколения. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Журналисты портала обнаружили составленную представителям Sony записку на сайте Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA). Документ касался обсуждения сделки о покупке Microsoft студии Activision Blizzard, против которой выступает Sony. В материале косвенно раскрыты сроки выпуска консоли PlayStation 6.

В качестве аргумента о недопустимости сделки представители японской компании заявили, что рассчитывают потерять возможность выпускать игры линейки Call of Duty на PS в 2027 году. В отрывке из документа уточняется, что к этому моменту «мы не сможем представлять игровую серию на следующем поколении своей консоли PlayStation».

Журналисты сделали вывод, что выход PS6 состоится в 2027 году или позже. Известный игровой аналитик Пирс Хардинг-Роллс предположил в своем Twitter, что компания выпустит приставку нового поколения в 2028 году.

По оценке авторов, если Sony действительно представит PS6 в 2027 году, то жизненный цикл консоли составит как минимум семь лет. Аналогичный жизненный цикл у PlayStation 4, которая появилась в продаже в 2013 году.

Ранее в Microsoft признали доминирующие позиции Sony на рынке видеоигр. В корпорации заявили, что конкурент выпустил больше эксклюзивных игр, чем у Microsoft, многие из которых являются более качественными.

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Андрей Ставицкий
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