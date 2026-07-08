Убийцу ветерана Великой Отечественной войны назвали спустя 15 лет

В Калининградской области суд приговорил убийцу ветерана Великой Отечественной войны

В Калининградской области суд приговорил мужчину к 12 годам и двум месяцам колонии строгого режима за расправу над ветераном Великой Отечественной войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что ночью 25 января 2011 года двое мужчин проникли в квартиру к 88‑летнему пенсионеру, где избили его, ударили ножом в шею, а после принялись душить. Преступники вынесли из дома 280 тысяч рублей, а также государственные награды, среди которых были орден Отечественной войны II степени и медаль «За отвагу».

Преступление удалось раскрыть только спустя годы. Под подозрение попал мужчина, которому на момент расправы было 25 лет. В 2003 году он уже был осужден за расправу и незаконное проникновение в жилище. Его подельник сбежал из региона, а вскоре его нашли без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области местную жительницу взяли под стражу за расправу над племянницей.