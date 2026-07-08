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15:10, 8 июля 2026Силовые структуры

Четырехлетнюю девочку с ножевым ранением в груди нашли в российском регионе

В Пензенской области жительницу взяли под стражу за убийство племянницы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tinnakorn jorruang / Shutterstock / Fotodom

В Пензенской области 24-летнюю жительницу села Кувак-Никольское взяли под стражу за расправу над четырехлетней племянницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 4 июля девушка, будучи пьяной, ударила ножом ребенка в грудь. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. Обвиняемая с места преступления скрылась, девочку без признаков жизни нашла мать на следующее утро. В тот же день фигурантку задержали.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе полицейские установили личность женщины, пугавшей огромным кухонным ножом подростков.

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