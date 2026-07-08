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19:41, 8 июля 2026Экономика

Молния лишила света часть российского города

В Миассе молния ударила в подстанцию и обесточила несколько районов города
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

В городе Миассе Челябинской области молния ударила в подстанцию и лишила света часть населенного пункта. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Мощный разряд попал прямо в подстанцию в районе СТО — момент удара молнии успели снять камеры наблюдения и видеорегистраторы», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как молния попала в электроустановку, после чего объект вспыхнул. По словам местных жителей, обесточены оказались несколько районов города. У некоторых россиян пропала холодная вода.

Ранее молния ударила в Эйфелеву башню в Париже. Разряд поразил шпиль главного символа французской столицы. В период разгула стихии на вершине сооружения скорость ветра достигала 104,8 километра в час. В период с 18 до 23 часов субботы, 27 июня, французская штормовая обсерватория Keraunos зафиксировала не менее 13,3 тысячи молний в стране.

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