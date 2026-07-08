Трамп назвал себя «целью номер один» для Ирана

Трамп заявил, что является целью номер один для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что является «целью номер один» для Ирана. Трансляция его выступления ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Знаете, что? Возможно, я тоже исчезну. Я — их цель номер один», — сказал он во время пресс-конференции на полях саммита НАТО в Анкаре.

Американский лидер добавил, что его не волнует то, что Иран хотел бы от него избавиться. «Я делаю свою работу», — подчеркнул он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Тегераном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Ираном. По его словам, продолжение переговоров с Тегераном является «пустой тратой времени», поэтому он больше не видит в них смысла.