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19:44, 8 июля 2026Мир

Трамп назвал себя «целью номер один» для Ирана

Трамп заявил, что является целью номер один для Ирана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что является «целью номер один» для Ирана. Трансляция его выступления ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Знаете, что? Возможно, я тоже исчезну. Я — их цель номер один», — сказал он во время пресс-конференции на полях саммита НАТО в Анкаре.

Американский лидер добавил, что его не волнует то, что Иран хотел бы от него избавиться. «Я делаю свою работу», — подчеркнул он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Тегераном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Ираном. По его словам, продолжение переговоров с Тегераном является «пустой тратой времени», поэтому он больше не видит в них смысла.

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