В МИД отреагировали на требование Эстонии лишить МОК финансирования

Захарова напомнила Эстонии об экономике из-за требования лишить МОК финансирования

Экономическое положение Эстонии не обеспечивает ее правом диктовать условия по финансированию Международного олимпийского комитета (МОК). Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

«По экономическим показателям Эстония занимает 21-е место среди 27 стран ЕС. Не с этими "достижениями" диктовать, кому что финансировать», — так дипломат ответила на требование Таллина прекратить европейское финансирование МОК из-за возвращения российским спортсменам права выступать на Олимпиаде.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Латвии также осудил решение МОК.

Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.