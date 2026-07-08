Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:46, 8 июля 2026Бывший СССР

В МИД отреагировали на требование Эстонии лишить МОК финансирования

Захарова напомнила Эстонии об экономике из-за требования лишить МОК финансирования
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Экономическое положение Эстонии не обеспечивает ее правом диктовать условия по финансированию Международного олимпийского комитета (МОК). Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

«По экономическим показателям Эстония занимает 21-е место среди 27 стран ЕС. Не с этими "достижениями" диктовать, кому что финансировать», — так дипломат ответила на требование Таллина прекратить европейское финансирование МОК из-за возвращения российским спортсменам права выступать на Олимпиаде.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Латвии также осудил решение МОК.

Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин требует быстрее урегулировать ситуацию с топливом. Президенту рассказали о бензине по 197 рублей за литр в одном из регионов

    Раскрыт мотив расправы над пятилетней девочкой из Ачинска

    Минобороны России выпустило заявление после налета больше сотни дронов ВСУ

    МИД Казахстана ответил на слухи о запуске украинских БПЛА для ударов по России

    Названы последствия недосыпа по полтора часа в день

    Татьяна Буланова заявила о готовности стать бабушкой

    Звезда «Знахаря» устроил дебош в поезде

    Режим ЧС объявили в российском регионе

    61-летняя Алена Апина восхитила фанатов фотосессией в прозрачном наряде

    Раскрыты изменившиеся приоритеты россиян на шопинге в Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok