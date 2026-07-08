В Латвии отреагировали на возвращение российских спортсменов

Латвийский олимпийский комитет осудил решение МОК о возвращении российских спортсменов

В Латвии отреагировали на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) прибалтийской республики.

Организация осудила решения МОК, которые направлены на восстановление статуса олимпийских комитетов России и Белоруссии. «Латвийский олимпийский комитет выразил надежду, что международные спортивные федерации разработают механизмы, предотвращающие участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях», — говорится в заявлении комитета.

Ранее с похожим заявлением выступил НОК Украины. Организация выразила «категорическое несогласие с решением Исполнительного совета Международного олимпийского комитета». Его назвали «преждевременным, необоснованным и принятым без учета объективных обстоятельств, которые остаются неизменными».

Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.