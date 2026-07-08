Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
12:03, 8 июля 2026Спорт

В Латвии отреагировали на возвращение российских спортсменов

Латвийский олимпийский комитет осудил решение МОК о возвращении российских спортсменов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: yegorovnick / Shutterstock / Fotodom

В Латвии отреагировали на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) прибалтийской республики.

Организация осудила решения МОК, которые направлены на восстановление статуса олимпийских комитетов России и Белоруссии. «Латвийский олимпийский комитет выразил надежду, что международные спортивные федерации разработают механизмы, предотвращающие участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях», — говорится в заявлении комитета.

Ранее с похожим заявлением выступил НОК Украины. Организация выразила «категорическое несогласие с решением Исполнительного совета Международного олимпийского комитета». Его назвали «преждевременным, необоснованным и принятым без учета объективных обстоятельств, которые остаются неизменными».

Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась информация об атаках на «Голубой поток»

    Макрон в солнцезащитных очках появился на саммите с лидерами НАТО

    Эрдоган оценил позицию Трампа по Украине

    В Минспорта объяснили нюанс с новыми регионами России в решении МОК

    В Чехии выступили против помощи Украине

    Покушение на украинского олигарха в Монако назвали подарком Буданова для одного человека

    Стали известны планы ФИФА и УЕФА по допуску российских клубов и сборных

    Четыре украинца сели в тюрьму за расправу с тремя российскими военными на Запорожской АЭС

    В американском штате зафиксировали вспышку внезапной диареи

    Россия впервые уничтожила британский ЗРК на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok