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18:31, 9 декабря 2022Россия

Стало известно о пострадавших при взрыве газа в жилом доме в российском городе

Губернатор Малков сообщил о двух пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Рязани

Фото: Telegram-канал Павла Малова

Два человека пострадали при взрыве газа в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина в Рязани. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram.

По его словам, пострадавших госпитализировали.

О взрыве бытового газа в российском городе стало известно вечером, 9 декабря. В результате произошло частичное обрушение второго этажа на первый. По данным экстренных служб, под завалами могут находиться люди.

С начала декабря в России произошло уже несколько случаев взрыва газа в помещениях. 4 декабря взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Нижневартовске. В результате погибли девять человек, еще трое остаются на лечении в больницах региона. Кроме того, 5 декабря стало известно о взрывах в жилых домах в Воронежской области, Нижнем Новгороде и Ярославле. 6 декабря газовый баллон взорвался в Омской области, 7 декабря — в Ростовской.

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Константин Лысяков
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