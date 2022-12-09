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18:17, 9 декабря 2022Россия

Взрыв газа произошел в двухэтажном доме в российском регионе

ТАСС: в Рязани в двухэтажном жилом доме произошел взрыв газа
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Рязани в двухэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Собеседник агентства уточнил, что под завалами могут быть люди.

«По улице Пушкина в двухэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате произошло частичное обрушение второго этажа на первый. По предварительной информации, под завалами могут находиться пострадавшие», — говорится в сообщении экстренных служб.

С начала декабря в России произошла серия взрывов газа в помещениях. 4 декабря взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Нижневартовске. В результате погибли девять человек, еще трое остаются на лечении в больницах региона.

5 декабря газовоздушная смесь взорвалась в жилых домах в Ярославле, Нижнем Новгороде и Воронежской области. 6 декабря газовый баллон взорвался в Омской области, 7 декабря — в Ростовской области. 9 декабря в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе произошел пожар. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, который практически полностью выгорел. В результате ЧП погиб охранник.

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Никита Абрамов
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