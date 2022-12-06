Двое россиян пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме

Под Омском два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме

В поселке Полтавка Омской области два человека пострадали при взрыве в жилом доме газового баллона из-за его разгерметизации. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС в российском регионе Максим Новиков, передает ТАСС.

Он уточнил, что инцидент произошел во вторник, 6 декабря. По словам Новикова, в доме также повреждено имущество. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее губернатор Михаил Евраев назвал причиной взрыва в доме в Ярославле самовольную эксплуатацию газового оборудования.

После случившегося он призвал провести дополнительную проверку газового оборудования по всей территории Ярославской области.

С начала недели взрывы газа в жилых домах были зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе, Ярославской, Нижегородской и Воронежской областях.