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12:34, 6 декабря 2022Россия

Двое россиян пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме

Под Омском два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме
СюжетВзрыв газа в жилом доме:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

В поселке Полтавка Омской области два человека пострадали при взрыве в жилом доме газового баллона из-за его разгерметизации. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС в российском регионе Максим Новиков, передает ТАСС.

Он уточнил, что инцидент произошел во вторник, 6 декабря. По словам Новикова, в доме также повреждено имущество. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее губернатор Михаил Евраев назвал причиной взрыва в доме в Ярославле самовольную эксплуатацию газового оборудования.

После случившегося он призвал провести дополнительную проверку газового оборудования по всей территории Ярославской области.

С начала недели взрывы газа в жилых домах были зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе, Ярославской, Нижегородской и Воронежской областях.

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Анна Щербакова
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