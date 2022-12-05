Власти назвали причину взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Губернатор назвал причиной взрыва в доме в Ярославле самовольную эксплуатацию оборудования

Взрыв в жилом доме в Ярославле произошел из-за самовольной эксплуатации газового оборудования. Такую причину ЧП назвал губернатор российского региона Михаил Евраев, передает РИА Новости.

После случившегося он призвал провести дополнительные проверки газового оборудования по всей территории Ярославской области.

«К сожалению, полностью застраховаться от такого невозможно, но минимизировать такие случаи — необходимо», — отметил Евраев.

До этого сообщалось, что число госпитализированных после взрыва газа в доме в Ярославле выросло до двух человек. 90-летнюю пенсионерку доставили в терапевтическое отделение, владельца квартиры, где случился взрыв, отвезли в реанимацию в тяжелом состоянии.

Следственный комитет России возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Начато расследование по статье 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

5 декабря в доме на улице Кузнецова в Ярославле произошел взрыв бытового газа. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 19 человек, их отправили в пункт временного размещения.