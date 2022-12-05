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10:12, 5 декабря 2022Россия

Выросло число госпитализированных после взрыва газа в доме в Ярославле

Число госпитализированных после взрыва газа в доме в Ярославле выросло до двух человек

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Число госпитализированных после взрыва газа в доме в Ярославле выросло до двух человек. Об этом сообщила в понедельник, 5 декабря, пресс-секретарь департамента здравоохранения российского региона Ольга Силина, передает ТАСС.

Она уточнила, что в больницу доставили 90-летнюю жительницу дома, которая почувствовала себя плохо из-за ЧП. До этого в тяжелом состоянии был госпитализирован владелец квартиры, где произошел взрыв газа.

«Пенсионерка госпитализирована в терапевтическое отделение больницы», — сказала Силина. По ее мнению, пожилая женщина перенесла глубокий стресс в связи с инцидентом.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Начато расследование по статье 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

5 декабря в доме на улице Кузнецова произошел взрыв бытового газа. Один житель получил телесные повреждения, его отвезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, рассказали в региональном Минздраве.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из жилого дома 19 человек, их отправили в пункт временного размещения.

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Анна Щербакова
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