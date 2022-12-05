Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при взрыве в жилом доме в Ярославле

Минздрав сообщил, что пострадавший при взрыве газа в доме в Ярославле помещен в реанимацию

Пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Ярославле был помещен в реанимацию. О этом сообщили в Минздраве российского региона, передает РИА Новости.

Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, уточнили в ведомстве. До этого администрации Ярославля подтвердили, что причиной ЧП стал взрыв бытового газа.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Кроме того, проверку организовала ярославская прокуратура.

5 декабря стало известно о взрыве в жилом доме на улице Кузнецова в Ярославле. По данным 76.RU, взрыв произошел на третьем этаже здания 1960 года постройки.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей. 19 жильцов поместили в пункте временного размещения.

После взрыва открытого горения не последовало, рассказали в экстренных службах.