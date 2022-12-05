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10:09, 5 декабря 2022Силовые структуры

Начато расследование после взрыва газа в жилом доме Ярославля

СКР возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Ярославле с одним пострадавшим
Начало событий в новости Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при взрыве в жилом доме в Ярославле

Фото: МЧС России по Ярославской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Ярославле, при котором пострадал 40-летний мужчина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Начато расследование по статье 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, устанавливающая обстоятельства произошедшего.

По данным СКР, 5 декабря в доме на улице Кузнецова произошел хлопок бытового газа. Один житель получил телесные повреждения, он госпитализирован и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, уточнили в региональном Минздраве.

Взрыв произошел на третьем этаже здания 1960 года постройки. Жильцы дома эвакуированы.

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Любовь Ширижик
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