В Москве загорелся ТЦ «МЕГА Химки»

В Москве на Ленинградском шоссе загорелся ТЦ «МЕГА Химки», огонь охватил 300 кв. метров

На Ленинградском шоссе в Москве загорелся торговый центр (ТЦ) «МЕГА Химки». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала «112», огонь уже распространился на площади в 300 квадратных метров. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

25 ноября сообщалось о возгорании в ТЦ «Елоховский пассаж». Позднее в экстренных службах заявили, что в торговом центре оказались заблокированы люди.