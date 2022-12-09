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06:47, 9 декабря 2022Россия

В Москве загорелся ТЦ «МЕГА Химки»

В Москве на Ленинградском шоссе загорелся ТЦ «МЕГА Химки», огонь охватил 300 кв. метров

Кадр: Telegram-канал Mash

На Ленинградском шоссе в Москве загорелся торговый центр (ТЦ) «МЕГА Химки». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала «112», огонь уже распространился на площади в 300 квадратных метров. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

25 ноября сообщалось о возгорании в ТЦ «Елоховский пассаж». Позднее в экстренных службах заявили, что в торговом центре оказались заблокированы люди.

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Марина Совина
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