Пожар в московском ТЦ «Елоховский пассаж» потушили

В Москве пожарные ликвидировали возгорание в ТЦ «Елоховский пассаж»

Пожар, возникший в торговом центре «Елоховский пассаж» на улице Бауманская, потушили на площади 20 квадратных метров. Об этом сообщили в управлении МЧС по городу, пишет РИА Новости.

«В 15:16 пожар ликвидирован на площади порядка 20 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, возгорание произошло на первом этаже ТЦ. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало. В агентстве отметили, что Басманная межрайонная прокуратура займется выяснением обстоятельств произошедшего.

О возгорании в ТЦ «Елоховский пассаж» стало известно 25 ноября. Позднее в главном управлении МЧС подтвердили информацию о пожаре. Позднее в экстренных службах заявили, что в торговом центре оказались заблокированы люди.