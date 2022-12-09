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14:21, 9 декабря 2022Экономика

Центробанк оценил финансовую грамотность россиян

ЦБ: россияне стали внимательнее читать договоры и выбирать финорганизации

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Россияне стали более грамотными в финансовых аспектах: граждане более осознанно выбирают финорганизации и внимательнее читают договоры. Такую оценку дал руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. Его цитирует «Прайм».

«Мы видим, что финансовая грамотность в части осознанности использования услуг, выбора финансовых организаций и внимательного отношения к договорам растет, это хороший сигнал. Это происходит благодаря тому, что развитие рынка заставляет людей внимательно относиться к происходящему, и благодаря той политике, которую мы ведем на протяжении многих лет», — подчеркнул Мамута.

Среди наиболее важных проблем, над устранением которых ЦБ ведет работу, Мамута назвал кибербезопасность клиентов. По его словам, в России должны появляться разные механизмы противодействия мошенничеству. В частности, нужно создавать инструменты, позволяющие ограничить онлайн-переводы, запретить выдачу онлайн-кредитов. Мамута также заявил о необходимости разработки сервиса «второй руки» — он позволяет назначить среди родственников клиента лицо, которое будет одобрять трансакции свыше определенной суммы.

Ранее в декабре Центробанк выступил против продажи добытой в России криптовалюты россиянам. Комментируя новый законопроект о легализации майнинга, регулятор выступил за продажу добытой в стране криптовалюты только нерезидентам на иностранных биржах. По мнению ЦБ, сделки майнеров с жителями России допустимы лишь в тех случаях, если проводятся через «уполномоченную организацию» в рамках экспериментальных правовых режимов.

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Софья Ермакова
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