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15:56, 7 декабря 2022Экономика

ЦБ выступил против продажи добытой в России криптовалюты россиянам

ЦБ выступил за продажу добытой в РФ криптовалюты только нерезидентам на иностранных биржах

Фото: Traxer / Unsplash

Центробанк (ЦБ) выступил против продажи добытой в России криптовалюты россиянам. Комментируя новый законопроект о легализации майнинга, регулятор выступил за продажу добытой в стране криптовалюты только нерезидентам на иностранных биржах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-службу.

По мнению ЦБ, сделки майнеров с жителями России допустимы лишь в тех случаях, если проводятся через «уполномоченную организацию» в рамках экспериментальных правовых режимов. «В целом мы придерживаемся позиции о недопустимости оборота цифровой валюты на территории Российской Федерации», — указали представители Банка России.

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о регулировании майнинга в ноябре. В нем предлагается разрешить продавать добытую цифровую валюту двумя способами: через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании и через специальную российскую площадку, которая будет создана в рамках экспериментального правового режима. Однако то, что цифровые валюты следует продавать только иностранцам и что в России должна быть только одна уполномоченная организация, в документе не указано.

В Минфине не поддерживают «новую позицию» ЦБ, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев. «Фактически подводится под запрет майнинг, который производится не внутри экспериментально правового режима. То есть люди, которые должны делать майнинг, должны делать это через уполномоченную организацию, то есть фактически тотальное лицензирование. Мы против», — подчеркнул он.

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Софья Ермакова
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