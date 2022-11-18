В Госдуме захотели регулировать майнинг

В Госдуму внесли законопроект, регулирующий процедуру майнинга

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их продажу. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Так, с 1 января следующего года майнерам предлагается разрешить продавать добытую цифровую валюту двумя способами: через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании и через специальную российскую площадку. Она будет создана в рамках экспериментального правового режима.

Однако и в том, и в другом случае необходимо будет уведомить о сделке Федеральную налоговую службу (ФНС). Помимо этого, будет установлен запрет на рекламу криптовалюты.

Требования к деятельности физических и юридических лиц, которые осуществляют майнинг, будет устанавливать правительство по согласованию с Центробанком. Контролировать майнеров будет федеральный орган исполнительной власти, который определит правительство. Как отметил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект постараются принять уже в декабре.

Ранее Аксаков сообщал, что в Госдуму внесли новый законопроект, позволяющий легализовать майнинг и оборот криптовалют. Согласно документу, россияне смогут использовать цифровые валюты как средство платежа только за пределами страны, в зарубежных юрисдикциях.