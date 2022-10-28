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15:47, 28 октября 2022Экономика

В Госдуму внесли новый законопроект о легализации майнинга

Глава думского комитета Аксаков: в ГД внесли новый законопроект о легализации майнинга

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Госдуму внесли новый законопроект, позволяющий легализовать майнинг и оборот криптовалют, рассказал в эфире «Радио Sputnik» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно документу, россияне смогут использовать цифровые валюты как средство платежа только за пределами страны, в зарубежных юрисдикциях. «При этом в законопроекте прописано, что если будет осуществляться экспериментальный режим использования криптовалют, то это возможно, например, и для оплаты параллельного импорта. Это шаг, который говорит о новом направлении развития финансовых рынков в нашей стране», — подчеркнул Аксаков.

19 октября Госдума отклонила в первом чтении законопроект «О майнинге в РФ» от фракции «Новые люди», который должен был ввести регулирование выпуска и генерации цифровых валют. Против его принятия выступил комитет Госдумы по финрынку во главе с Аксаковым — главным аргументом было то, что документ предлагает использование криптовалют как средства платежа, а это противоречит части 1 статьи 75 Конституции России.

При этом в сентябре Аксаков заявлял, что Центробанк и Минфин договорились о регулировании майнинга криптовалют в России и в ближайшее время внесут новый законопроект в Госдуму. Детали готовящегося документа депутат не раскрывал.

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Софья Ермакова
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