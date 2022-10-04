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Думский комитет решил отклонить законопроект о майнинге криптовалют

«Интерфакс»: комитет Госдумы по финрынку решил отклонить законопроект о криптомайнинге

Фото: Евгений Козырев / РИА Новости

Комитет Госдумы по финансовому рынку на ближайшем заседании 4 октября рекомендует парламенту отклонить внесенный депутатами законопроект о майнинге криптовалют, сообщил «Интерфаксу» один из участников комитета. Решение обосновано тем, что документ предлагает использование криптовалют как средства платежа, а это противоречит Конституции.

По словам источника, комитет уже подготовил соответствующее заключение к заседанию. Законопроект «О майнинге в РФ» внесли представители фракции «Новые люди» в апреле 2022-го, в нем прописаны основы регулирования майнинга криптовалют в стране, однако не уточняет детали процедуры налогообложения, требований к дата-центрам и операторам майнинга.

Источник в комитете Госдумы по финрынку уточнил, что, согласно Конституции, денежной единицей в России является рубль, а введение и эмиссия других денег запрещены. Комитет также считает, что законопроект не содержит системного подхода к регулированию майнинга и цифровых валют.

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Например, в перечне ОКВЭД сейчас нет майнинга как вида деятельности, а документ не предусматривает внесение изменений в этот список. Депутаты также хотели бы видеть в законопроекте механизм государственной регистрации майнеров в качестве индивидуальных предпринимателей, учета майнеров и их оборудования и выявления физлиц, которые отказались от регистрации в качестве ИП.

В сентябре стало известно, что Центробанк и Минфин договорились о регулировании майнинга криптовалют в России, и в ближайшее время внесут новый законопроект в Госдуму. Детали готовящегося документа пока неизвестны.

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Мария Грушко
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