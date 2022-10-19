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19:16, 19 октября 2022Экономика

Госдума отклонила законопроект о майнинге

Госдума отклонила в первом чтении законопроект «О майнинге» от фракции «Новых людей»

Фото: Евгений Козырев / РИА Новости

Госдума отклонила в первом чтении законопроект «О майнинге в РФ» от фракции партии «Новые люди», который должен был ввести регулирование выпуска и генерации цифровых валют, указано на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Против принятия законопроекта выступил профильный комитет Госдумы по финансовому рынку во главе с Анатолием Аксаковым. Там обратили внимание, что документ предлагает использование криптовалют как средства платежа, а это противоречит части 1 статьи 75 Конституции России.

По словам одного из его участников, комитет считает, что законопроект носит «фрагментарный и явно недостаточный характер». Вступление в силу законопроекта в текущем виде не позволит минимизировать угрозы стабильности национальной финансовой системы, в частности, исключить использование криптовалют в противоправных целях, считают в комитете.

Ранее в октябре Аксаков заявлял, что закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА) надо серьезно доработать. В частности, следует урегулировать взимание налогов с компаний, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, которые занимаются майнингом криптовалют.

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Софья Ермакова
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