Буту запретили возвращаться в США

Минюст США опубликовал указ Байдена о помиловании Бута, ему запрещен возврат в страну

Минюст США опубликовал указ о помиловании освобожденного из американской тюрьмы в результате обмена российского бизнесмен Виктора Бута. Ему запретили возвращаться в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст указа.

Согласно документу, подписанному президентом США Джо Байденом, срок Бута был заменен с 25 лет лишения свободы на краткий срок, который позволил освободить его немедленно. Также россиянину запретили извлекать материальную выгоду за публикацию и распространение в какой-либо форме деталей о своем деле и освобождении. В случае нарушения условий помилование может быть отменено.

Бута осудили в Соединенных Штатах за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны, в апреле 2012-го он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Бут не признал свою вину. Обмен россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошел 8 декабря в Абу-Даби, перед этим оба были помилованы.

